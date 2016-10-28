ضبط نجار وسمكرى قبل ترويجهما ربع كيلو حشيش و1200 زجاجة بيرة بأسيوط

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول أسيوط اليوم الجمعة من ضبط نجار بحوزته 250 جرام حشيش قبل بيعها.

وتلقى اللواء عاطف قليعى مدير أمن أسيوط إخطاراً من اللواء أسعد الزكير مدير المباحث الجنائية بالمديرية بتمكن ضباط مباحث قسم أول برئاسة العقيد أحمد نظيم، والنقيب على نصر من ضبط (عنتر س. نجار 28 سنة) ومقيم دائرة أول أسيوط وبحوزته فرش حشيش مجهز للبيع باجمالى 250 جرام و200 قرص مخدر قبل بيعها، وتم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

فيما تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول اسيوط، من ضبط سمكرى سيارات بحوزته 1200 زجاجة بيرة قبل بيعها فى السوق السوداء بدون ترخيص.

تلقى اللواء عاطف قليعى مدير أمن اسيوط إخطاراَ من اللواء أسعد الزكير مدير المباحث الجنائية بالمديرية بتمكن فريق ضباط مباحث قسم أول من ضبط (شعبان ص. 27 سنة ) سمكرى سيارات بحوزته 1200 زجاجة بيرة .