«النقل» تدفع بـ16 فرقة صيانة على الطرق لمواجهة السيول والأمطار

قامت الهيئة العامة للطرق والكباري، الجمعة، بتشغيل 16 مجموعة عمل لاستعادة كفاءة الطرق في مناطق البحر الأحمر والصعيد في قنا وسوهاج والفرافرة والوادي الجديد وطريق السويس الزعفرانة الغردقة وجنوب سيناء وطابا نويبع وتقاطعه مع وادي وتير وشرم الشيخ.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، لرئيس هيئة الطرق والكباري، بالدفع بمجموعات صيانة متخصصة لنجدة وصيانة الطرق في المناطق التابعة للهيئة والتي تعرضت للأمطار والسيول.

وأكد اللواء عادل ترك، رئيس هيئة الطرق والكباري، في بيان صادر عن الوزارة اليوم، أن مجموعات العمل موزعة على هذه الطرق، مشيرا إلى أن وزير النقل على تواصل مستمر معه لمتابعة التعامل مع السيول.