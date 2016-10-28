أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشاعرة / نور عبد الله ... قصيدة " البطولة " في حب والدها -
السفيرة عزيزة - الشاعرة / نور عبد الله ... قصيدة رائعة عن الإرهابيين -
السفيرة عزيزة - الشاعرة / نور عبد الله ... قصيدة في حب النبي عليه الصلاة والسلام -
رسميًا.. الرئاسة تعلن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب -
زوجان ينجبان توأماً من حيوانات منويه مجمدة لمدة 26 عاماً -
بالفيديو- أول نفق للسفن في العالم ...تعرف على التفاصيل -
براءة توفيق عكاشة من تهمة إهانة "الداخلية" -
محافظ السويس يعقد اجتماعًا لمناقشة خطة رصف طريق السويس - الإسماعيلية -
مدير أمن الغربية الجديد لـ"مصراوي": كردونات على بُعد 150 مترًا من الكنائس -
بالصور.. براءة توفيق عكاشة من تهمة إهانة "الداخلية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

«النقل» تدفع بـ16 فرقة صيانة على الطرق لمواجهة السيول والأمطار

Google+ Print
«النقل» تدفع بـ16 فرقة صيانة على الطرق لمواجهة السيول والأمطار «النقل» تدفع بـ16 فرقة صيانة على الطرق لمواجهة السيول والأمطار

أرشيفية

قامت الهيئة العامة للطرق والكباري، الجمعة، بتشغيل 16 مجموعة عمل لاستعادة كفاءة الطرق في مناطق البحر الأحمر والصعيد في قنا وسوهاج والفرافرة والوادي الجديد وطريق السويس الزعفرانة الغردقة وجنوب سيناء وطابا نويبع وتقاطعه مع وادي وتير وشرم الشيخ.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، لرئيس هيئة الطرق والكباري، بالدفع بمجموعات صيانة متخصصة لنجدة وصيانة الطرق في المناطق التابعة للهيئة والتي تعرضت للأمطار والسيول.

وأكد اللواء عادل ترك، رئيس هيئة الطرق والكباري، في بيان صادر عن الوزارة اليوم، أن مجموعات العمل موزعة على هذه الطرق، مشيرا إلى أن وزير النقل على تواصل مستمر معه لمتابعة التعامل مع السيول.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا