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اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس «زيكا» في ميانمار

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اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس «زيكا» في ميانمار اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس «زيكا» في ميانمار

زيكا (أرشيفية)

ذكر بيان صادر عن وزارة الصحة أن السلطات أكدت أول حالة إصابة بفيروس زيكا الذي ينقله البعوض في ميانمار.

وأضاف البيان، الصادر أمس الخميس، أن الشخص الذي أصيب بالمرض هو مواطن أجنبي (32 عاماً)، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وأعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية، أن السلطات تستعد لبذل جهود وقائية في أعقاب اكتشاف حالة الإصابة.

وزيكا، فيروس يسبب أعراضاً مماثلة للإنفلونزا.

وبينما يتعافى معظم المرضى المصابين بزيكا سريعاً، يمكن أن يسبب المرض تشوهات في الدماغ في الأطفال الذين لم يولدوا بعد، بالإضافة إلى اضطرابات عصبية.

يذكر أنه في سبتمبر (أيلول)، أصدرت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها تحذيراً للنساء الحوامل، اللاتي يسافرن إلى ميانمار، بالإضافة إلى دول أخرى في جنوب شرق آسيا.

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