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بالصور.. أهالى رأس غارب يحصرون خسائرهم بعد اقتحام السيول المنازل والمحال

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بالصور.. أهالى رأس غارب يحصرون خسائرهم بعد اقتحام السيول المنازل والمحال بالصور.. أهالى رأس غارب يحصرون خسائرهم بعد اقتحام السيول المنازل والمحال

>البحر الأحمر - عماد عرفة

ليلة سوداء لم تشهدها مدينة رأس غارب من قبل قضاها أهالى المدينة ما بين خوفا وقلق ورعب، بعد أن اجتاحت مياه السيول منازلهم، وتسببت فى خسائر فادحة حيث وصل منسوب المياه فى بعض الأماكن إلى المتر ونصف المتر.

كما تسببت المياه فى جرف السيارات من أماكنها إلى أماكن أخرى، المياه اقتحمت أيضا مبانى وعددا من المدارس وأتلفت كل ما هو قائم.

مع أول ضوء فى اليوم الجمعة، بدأ الأهالى يحصرون خسائرهم التى أكد أحدهم أن هناك مناطق لا تعد الخسائر فيها، حيث قام الأهالى بالبحث عن سياراتهم ومتعلقاتهم التى جرفتها المياه.

كما حاول الأهالى إنقاذ ما يمكن إنقاذه، حيث خربت السيول شوارع المدينة وهاجمت المبانى، وأجبرت الأهالى إلى الصعود للطوابق العليا هربا من المياه.

وكانت قد شهدت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة مدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر، سيول لم تشهدها من قبل وصلت من للمدينة من منطقة الشيخ فضل حيث دخلت المياه إلى المنازل والمحال وتسببت فى خسائر كبيرة لهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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