إلغاء وإيقاف نشاط 4 شركات لإلحاق العمالة بالخارج

أعلن محمد سعفان وزيرالقوى العاملة، إنه تم إلغاء وإيقاف نشاط 4 شركات من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.

وأوضح وزير القوى العاملة فى بيان اليوم أن الشركات التى تم إيقاف نشاطها شملت شركة “هامور”، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (1086)، وشركة “سرهد الدولية” ترخيص رقم (1006) ، وشركة “الأخوة العرب” ترخيص رقم (870).

وقال “سعفان” : إنه تم إلغاء نشاط شركة “روش” لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (1024) لمخالفة أحكام قانون العمل ، ولائحته المنظمة لمزاولة عمليات ألحاق العمالة المصرية بالخارج ، مضيفاً أنه تم رفع الإيقاف عن شركة “زهرة ” لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (913) شركات ، وذلك لزوال أسباب التوقف.

وأوضح وزير القوى العاملة ” سعفان” أن القانون حدد شروط إلغاء الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرط من شروط الترخيص، أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام قانون العمل ، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول علي الترخيص.

وأضاف سعفان أن القانون أعطي الحق لوزير القوي العاملة ، ايقاف نشاط الشركة مؤقتا إذا نسب إليها أي من الحالات السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفه.