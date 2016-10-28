محافظ سوهاج يعلن عن 200 فرصة عمل بالتربية والتعليم

مراسل«ONA»:

وافق الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج على بدء إجراءات مسابقة لـ”200 وظيفة” معلم / أخصائى مساعد بمحافظة سوهاج، لسد العجز فى أعداد المعلمين فى تخصصات “الرياضيات والعلوم ورياض الأطفال” بالإدارات التعليمية بـ”جرجا والبلينا ودار السلام”، وذلك فقا لأحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

جاء ذلك عقب موافقة رئيس مجلس الوزراء، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على البدء فى إجراءات الإعلان عن العدد المتبقى من مسابقة الـ30 ألف معلم / أخصائى مساعد والتى أجريت عام 2014م.

ومن جانبه قال محمد حسام الدين وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إنه تم تخصيص الـ200 وظيفة على النحو التالى، “100 رياضيات، 60 علوم، 40 رياض أطفال” فى الإدارات التعليمية بجرجا والبلينا ودار السلام، حيث إنها أكثر الإدارات التى تعانى عجزا شديدا، على أن تتضمن أوراق التقديم إقرار كتابيا للمتقدم بقبول العمل فى الإدارات المشار إليها دون التقدم بطلبات نقل قبل مرور خمس سنوات.

وسيتم ترتيب المتقدمين والمفاضلة بينهم وفقا للأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل اللازم لشغل الوظيفة، ثم الأعلى مؤهلا، ثم الأعلى فى نتيجة درجات الأختبار، ثم الأقدم تخرجا، ثم الأكبر سنا، مع مراعاة شغل هذه الوظائف لخريجى كليات التربية والحاصلين على مؤهل عال تربوى مناسب أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوى، وذلك فى ضوء الاحتياجات الفعلية على مستوى المحافظة.

والأوراق المطلوبة هى ” أصل المؤهل، صورة بطاقة الرقم القومى، صورة الخدمة العسكرية أو العامة، صورة شخصية”.