ضبط 34 هاربًا من تنفيذ أحكام بشمال سيناء

أعلنت مديرية أمن شمال سيناء، فى بيان لها، اليوم الجمعة، عن تنفيذها حملة أمنية تمشيطية أسفرت عن ضبط 34 محكوما عليهم، وفلسطينى منتهى الإقامة.

وتمكنت ضباط وحدة مباحث قسم شرطة بئر العبد من ضبط “إبراهيم غ ع”، وبحوزته (5) أقراص من عقار الترامادول المخدر ومبلغ مالى، وتمكنت ضباط المرور من ضبط سيارة ملاكى شمال سيناء ماركة هيونداى موديل 2008 قيادة “سليم ح س ص”، بالفحص تبين أن السيارة مبلغ بسرقتها من قسم البساتين بتاريخ 26/9/2011 وتبين وجود تلاعب ببصمتى الشاسية والموتور.

وتمكن ضباط قسم مباحث التموين بالاشتراك ومديرية التموين من ضبط ( 7 ) قضايا، وتمكن ضباط قسم المرافق من ضبط (14) مخالفة متنوعة، وتم ضبط (99) مخالفة مرورية متنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية.