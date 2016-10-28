تنفيذ 840 حكمًا قضائيًا وضبط أسلحة ومواد مخدرة فى كفر الشيخ

مراسل«ONA»:

تمكنت حملة مديرية أمن كفر الشيخ، بإشراف اللواء سامح مسلم مدير أمن كفر الشيخ، ورئاسة اللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد عمار رئيس إدارة البحث من ضبط سلاح نارى “طبنجة تركى” بحوزة “ر.أ.ع” 35 سنة فلاح، تحرر المحضر رقم 35517/2016 جنايات مركز الحامول.

كما تمكنت الحملة من ضبط 6 أسلحة بيضاء ومواد مخدرة بحوزة عاطل، وضبط 45 قضية فى مجال الآداب العامة، و35 صاروخا، وتحرير 28 قضية فى مجال قضايا الأحداث، وتمكنت الحملة من تنفيذ 840 حكما قضائيا “2 جناية، 470 حبس جزئى، 83 حبس مستأنف،228 غرامات جزئية ومستأنفة، 57 مخالفات” كما تمكنت الحملة من ضبط 25 قضية تموينية متنوعة .

كما تمكنت الحملة من إزالة 848 حالة إشغالات وإزالة إعلانات وإشغال طريق، وإزالة 67 حالة تعدٍ ومخالفات ببحيرة البرلس، وتنفيذ قرارين إداريين، بإزالة تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وتنفيذ 5 أحكام قضائية، وتسليم وحدة سكنية ومحل وإنهاء علاقة إيجارية لمحل.

وتمكنت الحملة المرورية من تحرير 1472 مخالفة مرورية، وضبط 7 مركبات بدون لوحات معدنية “3 دراجة نارية، 4 توك توك”، وقامت حملة بدائرة مركز قلين بالاشتراك مع المعمل الإقليمى بالشئون الصحية لضبط قائدى السيارات تحت تأثير المخدر، وتم فحص عينات لـ29 سائقا تبين إيجابية التحليل لـ4 منهم.