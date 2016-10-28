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«الشربيني»: اختيار مصر عضو فى المجلس الاستشاري لتطوير التربية فى العالم الإسلامى

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«الشربيني»: اختيار مصر عضو فى المجلس الاستشاري لتطوير التربية فى العالم الإسلامى «الشربيني»: اختيار مصر عضو فى المجلس الاستشاري لتطوير التربية فى العالم الإسلامى

وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم إنشاء المجلس الاستشارى لتطوير التربية فى العالم الإسلامى، وقد تم انتخاب كعضو ممثل عن المجموعة العربية فيها لمدة ثلاث سنوات.

وأضاف الهلالى الشربينى، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أنه يشارك فى فعاليات مؤتمر الإيسيسكو الأول لوزراء التربية، من أجل تعزيز العمل التربوى الإسلامى المشترك، فى تونس.

ولفت إلى أنه من المقرر أن يناقش المؤتمر، المقاربات الاستراتيجية لتطوير التربية، وتعزيز دورها فى تحقيق التنمية والعيش المشترك، وجهود ونتائج وإصلاح المنظومة التربوية، ومشروع استراتيجية تطوير التربية فى العالم الإسلامى، بالإضافة إلى مناقشة القضايا ذات الصلة، وتبادل الآراء؛ للوصول إلى اتخاذ القرارات الكفيلة للنهوض بهذا القطاع.

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