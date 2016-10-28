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مصر تؤكد دعمها للشباب والسينما الموريتانية

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مصر تؤكد دعمها للشباب والسينما الموريتانية مصر تؤكد دعمها للشباب والسينما الموريتانية

الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز

قال الدكتور نشأت ضيف المستشار الثقافي مدير مركز للعلاقات الثقافية والتعليمية إن جمهورية مصر العربية ستواصل دعمها للشباب الموريتاني من أجل تطوير السينما وذلك ضمن البرنامج التنفيذي الموقع بين البلدين خلال زيارة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز للقاهرة في أبريل الماضي.

وأكد ضيف خلال الكلمة التي ألقاها في اختتام مهرجان نواكشوط الدولي للفيلم القصير مساء أمس الخميس أن المركز المصري للعلاقات الثقافية والتعليمية بدولة موريتانيا سيعمل على دعم السينما الموريتانية من خلال برنامج تعاون طموح سيشمل التكوينات والتدريبات في القاهرة و نواكشوط.

وقدم المستشار الثقافي خلال الاحتفالية دروع المركز وميداليات لأحد عشر من رواد السينما الموريتانية تقديرا على مجهوداتهم في النهوض بالسينما ببلادهم .

وفازت سوريا بالمركز الأول وليبيا بالمركز الثاني في المهرجان الذي أكدت لجنة تحكيمه بانها أولت السينما في البلدان التي تعيش أوضاع استثنائية عناية خاصة.

أ ش أ

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