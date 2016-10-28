أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشاعرة / نور عبد الله ... قصيدة " البطولة " في حب والدها -
السفيرة عزيزة - الشاعرة / نور عبد الله ... قصيدة رائعة عن الإرهابيين -
السفيرة عزيزة - الشاعرة / نور عبد الله ... قصيدة في حب النبي عليه الصلاة والسلام -
رسميًا.. الرئاسة تعلن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب -
زوجان ينجبان توأماً من حيوانات منويه مجمدة لمدة 26 عاماً -
بالفيديو- أول نفق للسفن في العالم ...تعرف على التفاصيل -
براءة توفيق عكاشة من تهمة إهانة "الداخلية" -
محافظ السويس يعقد اجتماعًا لمناقشة خطة رصف طريق السويس - الإسماعيلية -
مدير أمن الغربية الجديد لـ"مصراوي": كردونات على بُعد 150 مترًا من الكنائس -
بالصور.. براءة توفيق عكاشة من تهمة إهانة "الداخلية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

جو معلوف ينفي خبر وفاة ملحم بركات

Google+ Print

الجمعة 28-10-2016 03:46

إنتشرت قبل قليل شائعة وفاة الموسيقار ملحم بركات، ولأن الشائعة باتت مستهلكة اتصلنا بالإعلامي جو معلوف الذي يلازم الموسيقار بالمستشفى بشكل يومي، فنفى الخبر وأكد أنه كان على اتصال بأحد أولاد بركات، الذي أكد بدوره انه لا يزال على قيد الحياة.

الموسيقار لا يزال مريضاً، الا انه لا يزال على قيد الحياة، بحسب ما ذكر جو معلوف.

يذكر أن أكثر من صحافي وفنان نعى ملحم بركات عبر وسائل التواصل الإجتماعي، من بينهم الفنانة أمل حجازي التي نشرت صورة الموسيقار وعلقت عليها: "انا لله وانا اليه راجعون.. الله يرحمك أبو مجد". وعندما عرفت ان الخبر غير صحيح محت التغريدة ولم تكلف نفسها عناء الاعتذار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي