جو معلوف ينفي خبر وفاة ملحم بركات

إنتشرت قبل قليل شائعة وفاة الموسيقار ملحم بركات، ولأن الشائعة باتت مستهلكة اتصلنا بالإعلامي جو معلوف الذي يلازم الموسيقار بالمستشفى بشكل يومي، فنفى الخبر وأكد أنه كان على اتصال بأحد أولاد بركات، الذي أكد بدوره انه لا يزال على قيد الحياة.

الموسيقار لا يزال مريضاً، الا انه لا يزال على قيد الحياة، بحسب ما ذكر جو معلوف.

يذكر أن أكثر من صحافي وفنان نعى ملحم بركات عبر وسائل التواصل الإجتماعي، من بينهم الفنانة أمل حجازي التي نشرت صورة الموسيقار وعلقت عليها: "انا لله وانا اليه راجعون.. الله يرحمك أبو مجد". وعندما عرفت ان الخبر غير صحيح محت التغريدة ولم تكلف نفسها عناء الاعتذار.