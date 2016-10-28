مشاركة السيسي في مؤتمر الشباب تتصدر اهتمامات الصحف الصادرة اليوم

تناولت الصحف الصادرة اليوم الجمعة عددا من الموضوعات التي تتعلق بالشأن المحلي بالإضافة إلى تركيزها على كلمة الرئيس السيسي في مؤتمر الشباب بمدينة شرم الشيخ.

ففي صحيفة الأهرام وتحت عنوان «مصر تتغير للأفضل ولا استئثار بالسلطة.. الرئيس في ختام مؤتمر الشباب: وضع الأليات اللازمة لاختيار الشباب المتميزين.. عودة الجماهير للملاعب تتطلب مشاركة مجتمعية»، قالت الصحيفة إنه في ختام أعمال المؤتمر الوطني الأول للشباب بشرم الشيخ أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي عدم وجود استئثار بالسلطة في مصر، مشيرا إلى أن نتائج تجربة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة الذي تم طرحه منذ عام رائعة وبدأت تظهر الآن.. مؤكدا أن مصر بتتغير وهتتغير للأفضل إن شاء الله.

وأشار الرئيس خلال مشاركته في جلسة نموذج محاكاة الدولة المصرية.. إلى أهمية وضع الأليات اللازمة لاختيار الشباب المتميزين وإعدادهم وتأهيلهم من أجل الاستفادة من قدراتهم في مختلف مؤسسات الدولة، بما سيمكن البلاد من التسلح بجهود أبنائها وشبابها والتغلب على جميع التحديات.

وبعنوان «غلق موانيء السويس بسبب سوء الأحوال الجوية.. طواريء بالبحر الأحمر والوادي الجديد وجنوب سيناء»، قالت الصحيفة إن سوء الأحوال الجوية والأمطار والسيول بالسويس أدى إلى إغلاق موانيء بور توفيق والزيتية والأدبية حيث شهدت المدينة أمطارا رعدية وتم إخطار جميع السفن العابرة بالمنطقة لعدم التحرك وتوخي الحذر بينما قام مرشدو هيئة قناة السويس بخفض السرعات في أثناء عبور السفن المجرى الملاحي للقناة.

كما أعلنت محافظة البحر الأحمر حالة الطواريء بعد تعرضها للأمطار والسيول ما تسبب في إغلاق بعض الطرق وانقطاع التيار الكهربائي عن معظم مناطقها خاصة الغردقة والوادي الجديد، تعرض مركز الفواخرة لسقوط أمطار وبرق ورعد وسيول أدت إلى حجب أجزاء من طريق الفرافرة.. أما جنوب سيناء، فتعرض تجمع بدوي بوادي زغرة بمدينة دهب لسيول متوسطة.

وبعنوان «افتتاح مطار العاصمة الدولي بالقطامية خلال أيام»، قالت الأهرام إن مطار العاصمة الدولي بالقطامية يستعد للافتتاح خلال الأيام القلية المقبلة، وذلك بعد وضع اللمسات النهائية حيث تم الانتهاء من تنفيذه بنسبة 100 % بتركيب الإنارة الثابتة على الممرات، كما تم الانتهاء من تنفيذ العلامات الملاحية، والمطار مجهز للحصول على علام 4E مما يتيح له استقبال الطائرات ذات الطرازات الكبيرة وقابل للتوسعة فيما بعد للحصول على علامة 4F كمطار القاهرة الدولي.

وفي صحيفة الجمهورية وتحت عنوان «عبدالعال: مصر تطبق أعلى إجراءات التأمين بالمطارات.. شريف فتحي: عودة الطيران بين مصر وروسيا قريبا»، قالت الصحيفة إن الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له عقدوا جلسة محادثات مع فالنتينا ماتفينكو رئيسة المجلس الاتحادي الروسي على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد حاليا بجنيف.

تناولت المحادثات العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات خاصة البرلمانية منها كما تناولت عودة الطيران الروسي إلى مصر وخاصة شرم الشيخ المقصد الأول للسياح والروس.

وبعنوان «الكهرباء تنجح في الاختبار الأول للسيول.. عودة التيار في سيناء بعد إصلاح الخطوط.. تأمين شبكة البحر الأحمر وسفاجا بالوحدات المتنقلة»، قالت الصحيفة إن وزارة الكهرباء أعلنت حالة الطواريء القصوى لتأمين الشبكة القومية ومواجهة الاحتمالات التي يمكن أن تنتج عن الأمطار الغزيرة والسيول التي تتعرض لها مناطق البحر الأحمر وسيناء بتوفير فرق طواريء وتدخل سريع والتنسيق مع القوات المسلحة لتأمينها أثناء فترات عملهم وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة الموقف أولا بأول.

أعلن ذلك الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة عقب تلقي تقرير المهندس جابر الدسوقي رئيس القابضة للكهرباء عن موقف شبكة كهرباء سيناء والبحر الأحمر بعد الأمطار والسيول أمس.

وتحت عنوان «وزير النقل يشهد تشغيل قطار مكيف بالمترو.. ويعطي إشارة بدء الحفر بمحطة الألف مسكن»، قالت الصحيفة إن وزير النقل الدكتور جلال سعيد شهد أمس تشغيل القطار المكيف الجديد رقم 20 والأخير بالخط الأول لمترو الأنفاق بحضور اللواء طارق جمال الدين رئيس الهيئة القومية للأنفاق والمهندس على فضالي رئيس شركة المترو ويأتي تشغيل هذا القطار ضمن صفقة أبرمتها وزارة النقل مع شركة هونداي روتم الكورية الجنوبية لتوريد 20 قطارا مكيفا للخط الأول للمترو بتكلفة 2.2 مليار جنيه.

وأكد الوزير خلال مراسم تشغيل القطار أن العمل مازال جاريا في تطوير محطات الخط الأول بالكامل إضافة إلى تحديث القطارات وعقب ذلك استقل الوزير قطار مترو الأنفاق من محطة سراي القبة إلى محطة الألف مسكن حيث أعطى إشارة البدء لعمل الحفار بمحطة مترو الألف مسكن لاستكمال المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو.

وبعنوان «الإسكندرية إجازة في النوات الكبيرة»، قالت الجمهورية إن اللواء رضا فرحات محافظ الإسكندرية أكد أنه في حالة وجود نوات شديدة وتخفيفا لشدة الأعباء والتكدس المروري سيتم إعطاء المصالح الحكومية والمدارس أجازة.

وقال إن رئيس شركة الكهرباء ورئيس شركة مياه الشرب أمرا بقطع الكهرباء أو المياه في حالة الحاجة الماسة إلى ذلك لعدد ساعات محددة خلال حدوث أي أزمة أو مواجهة سيول وذلك في حالة زيادة كمية الأمطار عن استيعاب شبكات الصرف الصحي أو حدوث أي تهديد لحياة المواطنين يستوجب قطع الخدمة بشكل مؤقت وشدد المحافظ خلال اجتماعه بالجهات التنفيذية على ضرورة أن تكون مستعدة لاستقبال موسم الشتاء ومواجهته لمنع تكرار أزمة غرق الإسكندرية قائلا: لن يكون هناك أي تهاون مع أي مقصر لذا يجب التدريب على كيفية إدارة الأزمة على أعلى مستوى، كما شدد على ضرورة أن يكون كل مسؤول على قدر المسئولية.. جاء ذلك بحضور اللواء عادل التونسي مدير أمن الإسكندرية واللواء محمد البنداري سكرتير عام محافظة الإسكندرية.

وفي صحيفة الأخبار، وتحت عنوان «الجيش يوجه ضربة جديدة للإرهاب في سيناء.. القوات الخاصة البحرية تفرض حصارا بطول ساحل العريش.. وضبط ألغام مضادة للدبابات»، قالت الصحيفة إن القوات المسلحة مدعومة بعناصر من الشرطة المدنية واصلت جهودها في استكمال العملية الشاملة «حق الشهيد» لفرض السيطرة الأمنية الكاملة على القرى والمدن في محيط مناطق مكافحة النشاط الإرهابي بالعريش ورفح والشيخ زويد.

وبعنوان «قمة مصرية- سنغافورية بالقاهرة الإثنين المقبل.. توقيع اتفاقيات في 9 مجالات.. ووفد رجال الأعمال يبحث فرص الاستثمار في مصر»، قالت الأخبار إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يستقبل الأسبوع القادم نظيره السنغافوري توني تان كينج، الذي يزور القاهرة الاثنين القادم ولمدة 3 أيام، في إطار جولة شرق أوسطية. وتشهد الزيارة الاحتفال بمرور 50 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وتحت عنوان «كرامة وتكافل يصل أخر محافظتين غدا»، قالت الأخبار إنه يصل غدا السبت برنامج كرامة وتكافل إلى أخر محافظتين في الجمهورية وهما السويس وجنوب سيناء صرحت بذلك د نيفين القباج مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وقالت إن البرنامج يغطى الآن مليونا و150 ألف أسرة تصل إلى مليون و200 ألف في نهاية ديسمبر القادم وتم زيادة عدد الأسر المستهدفة من 5ر1 إلى 7ر1 مليون أسرة في يونيو القادم بعد توجيهات الرئيس السيسي بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتخصيص وزارة المالية مبلغ إضافي 7ر1 مليار جنيه.

وبعنوان «منظمة الصحة العالمية: مصر حققت نجاحا كبيرا لعلاج فيروس سي»، قالت الصحيفة إن منظمة الصحة العالمية أكدت أن مصر حققت نجاحا كبيرا في علاج فيروس سي وتمكنت من خفض سعر العلاج من 900 دولار حسابك البنكي بالدولار من CIB تمتع بكافة الخدمات و التعاملات البنكية من بنك [CIB] إلى أقل من 200 دولار خلال العام الجاري.

وأشارت سوزان هيل مدير قطاع الأدوية والمنتجات الصحية إلى نجاح مصر في علاج 830 ألف مريض من أصل مليون مريض تم علاجهم على مستوى العالم بتكلفة 2 مليار و800 ألف جنيه بدلا من 7 مليارات جنيه.

أ ش أ