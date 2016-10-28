أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشاعرة / نور عبد الله ... قصيدة " البطولة " في حب والدها -
السفيرة عزيزة - الشاعرة / نور عبد الله ... قصيدة رائعة عن الإرهابيين -
السفيرة عزيزة - الشاعرة / نور عبد الله ... قصيدة في حب النبي عليه الصلاة والسلام -
رسميًا.. الرئاسة تعلن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب -
زوجان ينجبان توأماً من حيوانات منويه مجمدة لمدة 26 عاماً -
بالفيديو- أول نفق للسفن في العالم ...تعرف على التفاصيل -
براءة توفيق عكاشة من تهمة إهانة "الداخلية" -
محافظ السويس يعقد اجتماعًا لمناقشة خطة رصف طريق السويس - الإسماعيلية -
مدير أمن الغربية الجديد لـ"مصراوي": كردونات على بُعد 150 مترًا من الكنائس -
بالصور.. براءة توفيق عكاشة من تهمة إهانة "الداخلية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

رفع حالة الطوارئ بمحافظة البحر الأحمر لمواجهة السيول

Google+ Print
رفع حالة الطوارئ بمحافظة البحر الأحمر لمواجهة السيول رفع حالة الطوارئ بمحافظة البحر الأحمر لمواجهة السيول

سيول – أرشيفية

ضربت سيول شديدة مدينة رأس غارب في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حيث اندفعت المياه بقوة قادمة من المرتفعات الجبلية بطريق الشيخ فضل وحاصرت أغلب أجزاء المدينة والمنازل، فيما اشتعلت مواقع التواصل الإجتماعي باستغاثات أهالي المدينة.

وقررت محافظة البحر الأحمر رفع حالة الطوارئ بجميع القطاعات الخدمية لمواجهة الأمطار والسيول التي تعرضت لها مدينة رأس غارب كما تم إغلاق الطريق أمام الحركة المرورية لحماية المواطنين.

وكانت محافظة البحر الأحمر قد شهدت موجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة وصلت إلى حد السيول على بعض المدن وأصدر محافظ البحر الأحمر توجيهاته إلى جميع القطاعات الخدمية برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة السيول، حيث تم دفع سيارات ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي والوحدة المحلية لمدينة رأس غارب لمواجهة السيول، مع توفير كافة المعدات لسحب وشفط المياه، وتشكيل غرفة عمليات وطوارئ لمتابعة حالة الطقس على كافة المدن.

 كما دفعت الوحدة المحلية بمدينة رأس غارب بمعدات الشفط لسحب المياه من الشوارع.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا