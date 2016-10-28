رفع حالة الطوارئ بمحافظة البحر الأحمر لمواجهة السيول

ضربت سيول شديدة مدينة رأس غارب في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حيث اندفعت المياه بقوة قادمة من المرتفعات الجبلية بطريق الشيخ فضل وحاصرت أغلب أجزاء المدينة والمنازل، فيما اشتعلت مواقع التواصل الإجتماعي باستغاثات أهالي المدينة.

وقررت محافظة البحر الأحمر رفع حالة الطوارئ بجميع القطاعات الخدمية لمواجهة الأمطار والسيول التي تعرضت لها مدينة رأس غارب كما تم إغلاق الطريق أمام الحركة المرورية لحماية المواطنين.

وكانت محافظة البحر الأحمر قد شهدت موجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة وصلت إلى حد السيول على بعض المدن وأصدر محافظ البحر الأحمر توجيهاته إلى جميع القطاعات الخدمية برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة السيول، حيث تم دفع سيارات ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي والوحدة المحلية لمدينة رأس غارب لمواجهة السيول، مع توفير كافة المعدات لسحب وشفط المياه، وتشكيل غرفة عمليات وطوارئ لمتابعة حالة الطقس على كافة المدن.

كما دفعت الوحدة المحلية بمدينة رأس غارب بمعدات الشفط لسحب المياه من الشوارع.

أ ش أ