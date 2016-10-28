مقتل 10 بينهم رئيس بلدية فى الحرب على المخدرات بالفلبين

قالت الشرطة إن رئيس بلدية اسمه مدرج على قائمة الرئيس الفلبينىرودريجو دوتيرتى للمطلوبين فىقضايا مخدرات لقى حتفه وتسعة من حراسه فى تبادل لإطلاق النار اليوم الجمعة.

وأضافت الشرطة أن العشرة لفظوا أنفاسهم متأثرين بجروحهم أثناء نقلهم للمستشفى بعد أن فتحوا النار على أفراد الشرطة الذين حاولوا إيقاف سيارتيهم عند نقطة تفتيش فىإقليم مينداناو قبل الفجر، بحسب “رويترز”.

وقال برنارد تايونج من شرطة نورث كوتاباتو “كانت عملية مشروعة للشرطة” مضيفا أنه لم يصب أحد من قوة الشرطة لكن الكثير من الأعيرة النارية اخترقت سيارة تابعة لها.

وقال للصحفيين “تلقينا معلومات بأن رئيس البلدية ورجاله ينقلون مخدرات لذا حاولنا اعتراضهم لكنهم أطلقوا الرصاص.”

وتمثل هذه نقلة نوعية فى الحرب على المخدرات تتمثل فى التركيز على السياسيين ومسؤولىالحكومة والمشاهير وكبار ضباط الجيش والشرطة الذين يشتبه فى ضلوعهم فىتجارة المخدرات.

وتهدف الخطة الجديدة للتوسع فى الاعتقالات والحد من إراقة الدماء فىحملة قتل فيها أكثر من 2300 شخص منذ تولى دوتيرتىالرئاسة فى30 يونيو حزيران.

وكان دوتيرتى قد فاز بانتخابات أجريت فى مايو أيار إثر وعود انتخابية بالقضاء على المجرمين.

وعاد دوتيرتى من زيارة لليابان فىساعة متأخرة أمس الخميس ولوح خلال مؤتمر صحفى بدفتر ضخم قال إنه يحوىأسماء مسؤولين يشتبه فىصلتهم بقضايا المخدرات. ويشتمل الدفتر على حوإلى3000 اسم.

وقال “لا أريد أن أعلن ما يحويه لأنه سيبكى الفلبينيين