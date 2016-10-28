محافظ البحيرة: تكثيف الحملات على المجازر لمنع انتشار اللحوم الفاسدة

أعلن الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، أنه تم أصدار تعليمات مشددة لرؤساء الوحدات المحلية بالمدن، ومديريات الصحة والتموين والطب البيطرى، بتكثيف الحملات على المجازر ومحال بيع اللحوم، بالاشتراك مع مباحث التموين، والتعامل بكل حسم مع المتلاعبين بصحة المواطنين وتجار الأغذية الفاسدة.

وأكد محافظ البحيرة في تصريحات خاصة، رفع حالة الطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية بمركز شبراخيت، واتخاذ إجراءات مشددة لحماية المواطن من بيع أي لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وكانت قرية جنبواى التابعة لمركز إيتاى البارود بالبحيرة قد شهدت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة حالة من الفزع بين الأهالي بعد العثور على 12 حمارا مذبوحا قرب ترعة أبو دياب الواقعة بالقرية.