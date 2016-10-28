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بعد اعتراض صاروخ باليستى..هيئة كبار علماء السعودية: التعرض للحرمين جريمة

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بعد اعتراض صاروخ باليستى..هيئة كبار علماء السعودية: التعرض للحرمين جريمة بعد اعتراض صاروخ باليستى..هيئة كبار علماء السعودية: التعرض للحرمين جريمة

>كتب محمد تهامى زكى

أدانت هيئة كبار العلماء فى ، قيام ميلشيات الحوثية بإطلاق صاروخ "باليستى"، مساء أمس الخميس، من محافظة صعدة باتجاه منطقة مكة المكرمة.

 

وكتب الهيئة عبر حسابها الرسمى على تويتر: "التعرض للحرمين جريمة عظيمة وبرهان جديد على هدف الصفويين من زرع جماعة الحوثى فى اليمن".

 

وكانت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن، أعلنت اعتراض صاروخ باليستى أطلقته المليشيات الحوثية مساء اليوم من محافظة صعده باتجاه منطقة مكة المكرمة، وقالت فى بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية أن وسائل الدفاع الجوى تمكنت من اعتراضه وتدميره على بعد 65 كم من مكة المكرمة من دون أى أضرار فيما استهدفت قوات التحالف الجوية موقع الإطلاق.


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