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مصدر طبى: انتشال جثتين وإنقاذ 11 شخصا بحادث غرق أتوبيس فى السيول بقنا

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مصدر طبى: انتشال جثتين وإنقاذ 11 شخصا بحادث غرق أتوبيس فى السيول بقنا مصدر طبى: انتشال جثتين وإنقاذ 11 شخصا بحادث غرق أتوبيس فى السيول بقنا

>سوهاج – محمود مقبول

أكد مصدر طبى، أن أفراد الإسعاف بسوهاج برئاسة الدكتور ممدوح السيد، تمكنوا من انتشال 11 شخصًا على قيد الحياة، وجثتين لطفلين تتراوح أعمارهما ما بين 3 – 5 سنوات، عثر عليهم جميعا بنقطة الكيلو 110 على طريق سوهاج – البحر الأحمر، دائرة مركز أخميم، وذلك على أثر جرف مياه السيول لأتوبيسين وسيارة تريلا.

وقال المصدر، لـ"اليوم السابع"، إن السيول تسببت فى قطع الطريق بالكامل، بالإضافة إلى تحطيم المواسير الخاصة بالمخرات وارتفاع منسوب المياه بشكل غير مسبوق، مما حول المنطقة إلى بحيرة أدت إلى توقف حركة السير، مشيرًا إلى أن مرفق إسعاف سوهاج، دفع بـ15 سيارة إسعاف للمنطقة.

وأكد شهود العيان، أنه عقب شروق الشمس، وجد عدد 2 أتوبيس أحدهما مقلوب داخل مياه السيول، إضافة إلى عدد 1 سيارة تريلا، وعدد 1 سيارة نصف نقل "ثلاجة"، وجميع السيارات مغمورة داخل مياه السيول.


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