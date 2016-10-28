مساعد وزير الداخلية يشيد بتأمين مولد الدسوقى وإحكام السيطرة الأمنية



> أشاد اللواء محمد مسعود مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الدلتا، بالتواجد الأمنى المكثف فى الليلة الختامية لمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقى، ونصب الأكمنة داخل وخارج الميدان الإبراهيمى بمداخل مدينة دسوق، إضافة للبوابات الإلكترونية بمداخل الميدان الإبراهيمى على أبواب مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقى.

وقال اللواء سامح مسلم، مدير أمن كفر الشيخ، إنه يثنى على أهالى محافظة كفر الشيخ والوافدين من كافة المحافظات المصرية، لتعاونهم مع رجال الأمن واستجابتهم للإجراءات الأمنية التى أجريت خلال أيام الاحتفال بمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقى، حرصاً على سلامتهم وأمنهم .

وأضاف مسلم ، لـ"اليوم السابع"، إن كافة رجال الشرطة من ضباط وأمناء وأفراد من كافة التخصصات والأقسام المتعددة بالمديرية وإدارة البحث الجنائى، والأمن العالم بذلوا مجهوداً كبيراً، لإستقرار الوضع الأمنى واحكام السيطرة الأمنية، إضافة لحسن معاملة المواطنين من أهالى المحافظة والوافدين من كافة المحافظات ومن الدول العربية والدول الإسلامية، مؤكداً إن تعليمات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية مشددة لتوفير الأمن والسلامة وحسن معاملة المواطنين، وليتمتع الوافدين بمولد الدسوقى فى ظل طمأنينة .

وأشاد اللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى ، بماقام به رجال الأمن تجاه المواطنين فى كافة المحافظات والوافدين من الدول العربية والإسلامية، للاحتفال بمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقى، لينعم الجميع بالأمن والسلامة المعهوده على مصرنا .

يذكر أن اللواء محمد مسعود مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الدلتا، واللواء سامح مسلم مدير أمن كفر الشيخ ، واللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى ، واللواء أحمد فتحى مساعد مدير أمن كفر الشيخ ، واللواء أحمد بسيونى زيد مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب ورئيس مركز ومدينة دسوق، والعميد خالد عبد الحميد بقطاع الأمن العام، والعميد صبرى عزب بالأمن العام بكفر الشيخ، والعميد محمد عمار رئيس المباحث الجنائية بمديرية الأمن، والعقيد عبد اللطيف مزروع بجهاز الأمن العام بكفر الشيخ، والعقيد عبدالفتاح المنشاوى رئيس فرع البحث بدسوق تفقدوا الحالة الأمنية، لمولد العارف بالله سيدى إبراهيم الدسوقى.

كما تفقدوا التمركزات والبوابات الالكترونية والنقاط الأمنية، بداخل ومخارج مدينة دسوق، كما التقى مساعد الزير ومدير الأمن بالضباط والأفراد، وحثهم على التصدى لأى محاولات من الخارجين عن القانون، تعكر صفو الاحتفالات بالمولد.

وأعلنت غرفة عمليات مدينة دسوق المتابعة لمولد العارف بالله الدسوقى برئاسة اللواء أحمد بسيونى مساعد محافظ كفر الشيخ ، إن عدد الوافدين والزائرين والمحتفلين بمولد الدسوقى هذا العام بلغ 2 مليون زائر خلال أيام الإحتفال بالمولد ، ولم يحدث ما يعكر الإحتفالات بفضل التواجد الأمنى .