4 أطعمة تمنع الإصابة بسرطان الثدى..أبرزها البروكلى وزيت الزيتون

قدم تقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" عددا من الأطعمة التى يمكن أن تمنع الإصابة بسرطان الثدى وتتضمن الآتى :

1.زيت الزيتون:

يحتوى على مواد مضادة للأكسدة، كما أنه يحتوى على مركبات تلعب دورا رئيسيا فى تدمير الخلايا السرطانية، وتناول زيت الزيتون البكر ممتاز فى منع الإصابة بالأمراض التى تهدد الحياة كسرطان الثدى .

2.سمك السلمون:

واحد من أفضل الأطعمة التى يمكن أن تقلل إلى حد كبير من خطر الإصابة بسرطان الثدى، ويعد مصدرا كبيرا للمضادات السرطانية وأحماض أوميجا 3 التى تعد عاملا طبيعيا فى الحد من السرطان.

3. السبانخ:

السبانخ بجميع الطرق المختلفة يمكن أن تفيد الإنسان، وقد أظهرت الدراسات أنها تحتوى على مركبات قوية يمكن أن تمنع نمو الخلايا الخبيثة المسببة لسرطان الثدى.

4.البروكلى:

من الخضروات الورقية الخضراء التى تحتوى عناصر الغذائية تفيد الجسم بشكل كبير، ومن الفوائد الأخرى له قدرته على خفض مخاطر الإصابة بسرطان الثدى، لذا يجب تناوله على الأقل من مرتين إلى 3 مرات فى الأسبوع .