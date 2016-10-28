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وكيل تموين الأقصر: طرح 150 طن سكر من مصنع أرمنت

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وكيل تموين الأقصر: طرح 150 طن سكر من مصنع أرمنت وكيل تموين الأقصر: طرح 150 طن سكر من مصنع أرمنت

>الأقصر أحمد مرعى

قال سيد أحمد الطاهر وكيل مديرية بالأقصر، إنه صدر قرار من وزارة التموين رقم 221 لسنة 2016، الخاص بالسكر، بأن تقوم الشركة المصرية للصناعات الغذائية بطرح كميات السكر للمشروبات الغذائية والدوائية والمصانع الغذائية والسلاسل التجارية والوزراء والمصالح الحكومية بسعر 7 آلاف جنيه للطن الواحد.

وأضاف الطاهر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يتم صرف كمية السكر المربوط للبطاقات التموينية فى موعدها بسعر 5 جنيهات للكيلو، مضيفاً أنه تم طرح 150 طن سكر لتوزيعها على مراكز ومدن والوحدات المحلية تحت إشراف الرقابة الإدارية والمحافظة بالأقصر، بجانب السكر الحر الذى يباع بمنافذ الشركة المصرية.

وأوضح وكيل مديرية التموين بالأقصر، أنه تم استلام 150 طن من مصنع سكر أرمنت على 3 دفعات، الدفعة الأولى 30 طناً، والثانية 50 طناً، وجارى تسليم دفعة ثالثة بـ 50 طناً، وتوزيعها للقرى والنجوع لتخفيف التكدس والعبء عن المواطنين.

وأكد سيد أحمد الطاهر بأن المديرية تسلمت الكميات المختلفة ووزعتها على كل الوحدات المحلية لمدن الأقصر وفروع المصرية لتجارة الجملة بمختلف أنحاء المحافظة، وكذلك على منافذ التموين الخاصة بالتجار ومنافذ القوات المسلحة، وغيرها التى تم إنشاؤها حول الوحدات المحلية بمدن الأقصر لتوزيعها على المواطنين لإنهاء أزمة نقص السكر بالأسواق.

وأضاف وكيل تموين الأقصر، أن تلك الخطوة تأتى فى إطار التخفف عن المواطنين الذين يعانون كثيراً من نقص السكر بالأسواق، والتى ظهرت جلياً بسبب كثافة الإقبال على شراؤه من قبل المواطنين، وهو الأمر الذى أدى إلى نقصانه من الأسواق.


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مصر 365

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