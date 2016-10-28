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اعتراض صاروخ باليستى باتجاه مكه يشعل تويتر.. ومغردون : "يا حوثي لها رب يحميها"

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اعتراض صاروخ باليستى باتجاه مكه يشعل تويتر.. ومغردون : "يا حوثي لها رب يحميها" اعتراض صاروخ باليستى باتجاه مكه يشعل تويتر.. ومغردون : "يا حوثي لها رب يحميها"

دشن رواد  موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج حمل اسم "اعتراض صاروخ باتجاه مكه"، وذلك عقب أعلان قيادة قوات التحالف العربى، اعتراض صاروخ باليستى أطلقته المليشيات الحوثية مساء امس الخميس من محافظة صعده باتجاه منطقة مكة المكرمة.

وجاء ذلك خلال بيان نقلته وكالة الأنباء أن وسائل الدفاع الجوى تمكنت من اعتراضه وتدميره على بعد 65 كم من مكة المكرمة من دون أى أضرار فيما استهدفت قوات التحالف الجوية موقع الإطلاق.

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج المتصدر المرتبة الاولى ضمن قائمة موقع التدوينات المصغرة "تويتر" بالسعودية، حيث نشر أحدهم صورة لبيت الله الحرام معلقا :" اللهُم أجعل هذا البلد أمناً"، وقال عبد الله بن سفران:" اللهم من أراد بلادنا  بسوء فأشغله في نفسه ورد كيدهُ في نحره"، فيما قال اخر :" مكه يا حوثي لها رب يحميها، اللهم اجعل كيدهم فنحورهم يارب العالمين"

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مصر 365

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