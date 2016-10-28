شرطة الشرقية تطيح بـ42 مخالفاً وتضبط مصنعاً للخمور

ضبط الخمور وكمية من الخمور المعدة للترويج

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، أنه بمنتصف ليلة البارحة نفذت الجهات الأمنية بالدمام حملات متزامنة بمواقع مختلفة في كل من حي القادسية والقزاز، حيث أسفرت الحملات وعمليات الدهم المنفذة عن ضبط 42 مخالفا لنظام الاقامة من جنسيات متعددة، بالإضافة لضبط امرأتين من جنسية افريقية تقيمان في البلاد بطريقة غير مشروعة، وتمت إحالة المقبوض عليهم جميعا لجهة الاختصاص لتطبيق النظام بحقهم.

وبين العقيد الرقيطي أنه تم ضبط مصنع للخمور في أحد المواقع المشبوهة يديره وافد آسيوي، وجرى ضبط كمية من الخمور المعدة للترويج بالموقع ومبالغ مالية متعددة، وسلم المقبوض عليه والمضبوطات لمركز الشرطة تمهيدا لإحالته وملف القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام.