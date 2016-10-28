أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشاعرة / نور عبد الله ... قصيدة " البطولة " في حب والدها -
السفيرة عزيزة - الشاعرة / نور عبد الله ... قصيدة رائعة عن الإرهابيين -
السفيرة عزيزة - الشاعرة / نور عبد الله ... قصيدة في حب النبي عليه الصلاة والسلام -
رسميًا.. الرئاسة تعلن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب -
زوجان ينجبان توأماً من حيوانات منويه مجمدة لمدة 26 عاماً -
بالفيديو- أول نفق للسفن في العالم ...تعرف على التفاصيل -
براءة توفيق عكاشة من تهمة إهانة "الداخلية" -
محافظ السويس يعقد اجتماعًا لمناقشة خطة رصف طريق السويس - الإسماعيلية -
مدير أمن الغربية الجديد لـ"مصراوي": كردونات على بُعد 150 مترًا من الكنائس -
بالصور.. براءة توفيق عكاشة من تهمة إهانة "الداخلية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

شرطة الشرقية تطيح بـ42 مخالفاً وتضبط مصنعاً للخمور

Google+ Print
شرطة الشرقية تطيح بـ42 مخالفاً وتضبط مصنعاً للخمور شرطة الشرقية تطيح بـ42 مخالفاً وتضبط مصنعاً للخمور

ضبط الخمور وكمية من الخمور المعدة للترويج

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، أنه بمنتصف ليلة البارحة نفذت الجهات الأمنية بالدمام حملات متزامنة بمواقع مختلفة في كل من حي القادسية والقزاز، حيث أسفرت الحملات وعمليات الدهم المنفذة عن ضبط 42 مخالفا لنظام الاقامة من جنسيات متعددة، بالإضافة لضبط امرأتين من جنسية افريقية تقيمان في البلاد بطريقة غير مشروعة، وتمت إحالة المقبوض عليهم جميعا لجهة الاختصاص لتطبيق النظام بحقهم.

وبين العقيد الرقيطي أنه تم ضبط مصنع للخمور في أحد المواقع المشبوهة يديره وافد آسيوي، وجرى ضبط كمية من الخمور المعدة للترويج بالموقع ومبالغ مالية متعددة، وسلم المقبوض عليه والمضبوطات لمركز الشرطة تمهيدا لإحالته وملف القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية