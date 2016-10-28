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سعر الدولار اليوم الخميس 27/10/2016 في السوق السوداء يخترق كل الحواجز

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سعر الدولار اليوم الخميس 27/10/2016 في السوق السوداء يخترق كل الحواجز سعر الدولار اليوم الخميس 27/10/2016 في السوق السوداء يخترق كل الحواجز

اليوم، حيث واصل قطار العملة الخضراء ارتفاعه المتتالي في السوق السوداء، فقد حققت العملة الأمريكية ارتفاعا تاريخيا بعد أن تجاوزت 16 جنيه، فلأول مرة في التاريخ يصل سعر العملة الأمريكية في الأسواق الموازي، إلى ضعف قيمته تقريبا في البنوك، الأمر الذي ينذر بكارثة هائلة في الاقتصاد المصري، ويبدوا أن هذا لن يكون الارتفاع الأخير، فربما تصل العملة الخضراء إلى 20 جنيه قريبا.

وتتوالى في نفس الوقت أنباء مثيرة عن اقتراب تعويم الجنيه، خاصة بعد تصريح رئيس الوزراء الذي قال فيه أن تعويم الجنيه مسألة خاصة بالبنك المركزي، وليس لحكومته دخل فيها، وسقطت العملة المصرية في قيمته الدولية، حيث انخفضت قيمة الجنيه بأكثر من 43% من قيمته، ونقلت وكالة بلومبرج، أن الضغوط الاقتصادية في تزايدت للغاية، بعد ارتفاع الدولار ليسجل أرقاما قياسية.

وفي شأن آخر سيزيد الآلام المصرية، ارتفع الدين الخارجي لمصر لأول مرة في التاريخ ليقترب من 56 مليار دولار أمريكي حتى شهر يونيو الماضي، وقال تقرير البنك المركزي أن المديونية الخارجية للدولة المصرية، قد قفز 7.7 مليار دولار مرة واحدة خلال العام الجاري، ولم يوضح تقرير البنك المركزي أسباب تلك الزيادة المهولة، التي ستؤدي إلى مزيد من التدهور في الاقتصاد المصري.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء الخميس 27/10/2016

وصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مصر مقابل الجنيه إلى 16.65 جنيه للشراء مقابل 16.80 جنيه للبيع، وبذلك يتخطى الدولار من حاجز 16 جنيه، لأول مرة في التاريخ، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة، تعيشها البلاد للمرة الأولى، مع وجود ندرة في المعروض من الدولار، مما أدى إلى صعود سعر الدولار اليوم في مصر بيع وشراء في مصر.

وقال رئيس الوزراء أن مصر ستوقع اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي قبل انتهاء العام الجاري، وأكد أن المفاوضات تسير بطريقة منظمة للغاية، وأن البنك الدولي يتفهم موقف مصر تجاه بعض الممارسات الاقتصادية، وأكد أن تعاني من العديد من المشكلات، وأنها في أمس الحاجة في الفترة الراهنة لمزيد من التكاتف من جميع أطياف الشعب المصري، من أجل حل الأزمة الراهنة المدمرة.

سعر الدولار اليوم في البنوك

استقر السعر الرسمي للدولار في البنوك المصرية عند 8.85 جنيه للشراء و8.88 للبيع، حيث يتنازل الفرد عن ما يمتلكه من العملات الأجنبية لصالح البنك، مقابل الحصول على شهادات عائد 15% السنوية، ويهدف هذا القرار توفير عملة صعبة للبلاد من اجل السيطرة على العملات في السوق السوداء، خاصة مع ظهور سوق تداول الفوركس.

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