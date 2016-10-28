وصول مدير أمن قنا والإنقاذ النهرى إلى موقع حادث أتوبيس طريق قنا-سوهاج

وصل اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، إلى موقع حادث إنقلاب أتوبيس بطريق قنا - سوهاج، بالكيلو 110 لتفقد عملية انتشال الضحايا والمصابين نتيجة الحادث، تزامن فى نفس الوقت وصول فريق من الإنقاذ النهرى.

وقال مصدر أمنى، إن فريق الإنقاذ النهرى بدأ فى عملية محاولة إستخراج العالقين والمصابين داخل الأتوبيس بعد أن جرفتهم مياه السول إلى المنطقة الصحراوية، بطريق الجيش، وفشل الركاب من الخروج من الاتوبيس بسبب كثافة المياه التى غطت أجزاء كبيرة من المنطقة التى سقط فيها.

وأضاف المصدر: "أن أجهزة الأمن أغلقت الطريق بالكامل فى الإتجاهين، وتم فرض كردون أمنى بالمنطقة، وسط انتشار العشرات من سيارات الإسعاف التى تواجدت بالمنطقة، وأعلنت حالة الطوارئ".