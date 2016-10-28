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أطعمة يجب على مريض القولون العصبى تجنبها.. الكرنب والقرنبيط والعدس

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أطعمة يجب على مريض القولون العصبى تجنبها.. الكرنب والقرنبيط والعدس أطعمة يجب على مريض القولون العصبى تجنبها.. الكرنب والقرنبيط والعدس

>كتب بيتر إبراهيم

مرض القولون العصبى من الأمراض التى تواجه العديد من الأشخاص فى العالم، وخاصة دول البحر المتوسط، لتناول سكانها المزيد من البقوليات مثل الفول.

إذا كنت تعانى من مرض القولون العصبى فهناك بعض الأطعمة يجب تجنبها للتخفيف من أعراض الانتفاخ والغازات وفقًا للموقع الطبى الأمريكى “emedicinehealth”، وتشمل:

الخضروات والبقوليات، مثل:

·      الكرنب

·      قرنبيط

·      فجل

·      الجرجير

·      البروكلي

·      الملفوف الصيني

·      الفاصوليا السوداء

·      البازلاء

·      الحمص

·      الفول المدمس

·      العدس

·      الفاصوليا الخضراء

·      فول الصويا والجوز

قد تؤدى بعض الأطعمة لأعراض مثل المغص والإسهال، بما فى ذلك:

·      الأطعمة الدسمة

·      الأطعمة المقلية

·      القهوة

·      الكافيين

·      الكحول

·      سكر الفواكه (يوجد بطبيعة الحال في العسل وبعض الفواكه، وأيضا يستخدم كمادة للتحلية).


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