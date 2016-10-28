"المجلس الاستشارى" للقضاة يعقد أولى اجتماعاته اليوم لوضع خطة عمله

يجتمع مساء اليوم، الجمعة، المجلس الاستشارى لنادى القضاة، الذى يضم إلى جانب رئيس النادى المستشار محمد عبد المحسن، رؤساء أندية قضاة الأقاليم على مستوى محافظات الجمهورية وعددهم 21 رئيس نادى، وهو الاجتماع الأول للمجلس، ويترأسه أكبر الأعضاء سناً من بين رؤساء أندية القضاة.

من جانبه قال رئيس اللجنة الإعلامية بنادى القضاة لـ"اليوم السابع"، إن اجتماع اليوم هو اجتماع تشاورى سيتم فيه وضع خطة عمل وجدول أعمال المجلس للفترة القادمة، وكذا طريقة وآلية اجتماعاته، وتنظيم العمل، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الأمور الداخلية الخاصة بأندية القضاة من بينها احتياجات أندية قضاة الأقاليم والدعم المالى لها وما تحتاجه الأندية.

كان مجلس إدارة نادى القضاة قد قرر تشكيل مجلس استشارى يضم رؤساء أندية قضاة الأقاليم، وقالت اللجنة الإعلامية للنادى إن تشكيل المجلس الاستشارى يأتى فى إطار السعى لوحدة الصف وتقوية الجبهة الداخلية للقضاة وتوحيدا لكلمتهم، وسيكون عمل المجلس التباحث فى شتى أمور القضاء، ووضع إطار عام للتحرك الجماعى فى شتى الأمور التى تهم القضاة.