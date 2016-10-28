بالصور.. مياه السيول تجتاح منازل مدينة رأس غارب والأهالى يستغيثون

اقتحمت مياه السيول منازل أهالى مدينة رأس غارب فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الجمعة، وتسببت فى خسائر فادحة للعديد من الأسر.

ويرسل أهالى مدينة رأس غارب استغاثات للمسئولين للتدخل لإنقاذهم وإنقاذ أبناءهم بعد أن اقتحمت مياه السيول منازلهم.

فيما أكد أحد أهالى مدينة رأس غارب، أن السيول انحرفت نحو المدينة قادمة من اتجاه طريق الشيخ فضل، مما أغرق أغلب شوارع المدينة وتسببت فى خسائر كبيرة.

وأضاف أن أغلب المناطق التى غمرتها المياه منطقة بلوكات 128 شمال المدينة، حيث اعتلى الأهالى أسطح العمارات بعد أن اقتحمت المياه أسفلها.