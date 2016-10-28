ضبط صاحب مطعم بحوزته 2 طن زيت طعام مجهول المصدر بحدائق القبة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات موسعة، استهدفت التجار القائمين على تخزين السلع الاستراتيجية والحيوية، وإعادة بيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة، وذلك بقصد إحكام الرقابة على القطاعات التموينية والتجارية، لتحقيق الاستقرار بالأسواق، ومكافحة كل صور الغش التجارى والمتابعة الميدانية الدقيقة لحركة السلع بالأسواق.

وأسفرت الحملات عن ضبط "ياس.ف.ع " 38 سنة صاحب مطعم بدائرة قسم حدائق القبة، وذلك لحيازته كميات كبيرة من السلع التموينية مجهولة المصدر وغير مصحوب بأي مستندات تدل على مصدره، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم ضبط 2 طن زيت طعام مجهول المصدر، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة رقم 20716جنح الحدائق لسنة 2016، وتولت النيابة العامة التحقيق.