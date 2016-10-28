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أهالى "غرب الموهوب" بالداخلة يطالبون بتغيير مجرى السيول لتجنب وقوع كارثة

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أهالى "غرب الموهوب" بالداخلة يطالبون بتغيير مجرى السيول لتجنب وقوع كارثة أهالى "غرب الموهوب" بالداخلة يطالبون بتغيير مجرى السيول لتجنب وقوع كارثة

>الوادى الجديد - ماهر أبو نور

ناشد أهالى قرى غرب الموهوب بالداخلة اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد بالتدخل الفورى لتجنب وقوع كارثة تهدد سكان المنطقة بالكامل، بعد أن ضربت المنطقة سيول جارفة قادمة من الصحراء وتقترب من المناطق السكنية بشدة، حيث ناشد الأهالى المحافظ بتحويل مجرى السيل إلى موقع آخر بعيد عن المناطق السكنية للوقوف على كمية المياه من مصدرها

 وقال محمد المصرى من المقيمين بالمنطقة فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع " إنه تم رصد تكوين التضاريس الموضح فى صور جوجل ايرث يوحى بانخفاض غرف الموهوب بشكل مخيف فى وسط محيط حجرى لا يمتص المياه ما يستوجب الاستعانه ب جيولوجيين للوصول للمناطق الأكثر انخفاضا حول غرب الموهوب لتحويل مسار المياه إليها فالأمر يحتاج إلى gps وليس النظر فقط وهذه محاولات ضعيفة تتوقف على كميه المياه من مصدرها.

ويعيش أهالى منطقة غرب الموهوب حالة من الترقب والحذر الشديد بسبب اقتراب كميات هائلة من المياه القادمة من الجبال والمناطق الصحراوية باتجاه المناطق السكنية على بعد 4 كيلو فقط من المناطق العمرانية.


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