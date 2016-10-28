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ضبط عاطل بطبنجة و5 طلقات بطنطا

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ضبط عاطل بطبنجة و5 طلقات بطنطا ضبط عاطل بطبنجة و5 طلقات بطنطا

>الغربية - اسلام الخياط

تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم ثان طنطا من ضبط عاطل وبحوزته سلاح نارى وطلقات لذات العيار  وذالك ابعد استصدار اذن من النيابة العامة.

 

كان اللواء ابراهيم عبد الغفار، مدير المباحث الجنائية، تلقى اخطار من الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث القسم، يفيد بتمكن النقيب حسن داوود معاون المباحث، من ضبط عاطل ويدعى م س  ت ح  عاطل ومقيم منطقة السلخانة القديمة بدائرة القسم، وبحوزته طبنجة معدلة برقم FT125101190 و5 طلقات نارية لذات العيار.

 

تم اصطحابة لديوان عام القسم وحر.ت المضبوطات وحرر محضر برقم 23943 لسنة 2016، وأخطر اللواء حسام الدين خليفة، مدير أمن الغربية، وتم عرض المتهم على النيابة العامة التي  أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 


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