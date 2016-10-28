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اليوم.. انطلاق "مهرجان طنطا الدولى للشعر"

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اليوم.. انطلاق "مهرجان طنطا الدولى للشعر" اليوم.. انطلاق "مهرجان طنطا الدولى للشعر"

>الغربية – مصطفى عادل

تنطلق اليوم الجمعة 28 فعاليات الدورة الثانية من مهرجان طنطا الدولى للشعر من قاعة المؤتمرات بكلية التجارة جامعة طنطا وتستمر أعمال المهرجان - الذى يقام تحت رعاية جامعة طنطا وتنظمه جمعية الشعر للأدباء والفنانين بالغربية - لمدة 4 أيام يستضيف خلالها 39 شاعراً من 19 دولة عربية وأجنبية.

من جانبه صرح الدكتور محمد أحمد ضبعون نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن مشاركة الجامعة فى رعاية هذا المهرجان يأتى فى إطار حرصها على تنمية الذوق العام والمساهمة فى الارتقاء بمستوى الإبداع الشعرى، موضحاً أن المهرجان تتوزع أنشطته فى الجامعة بين المجمع الطبى ومجمع الكليات بسبرباى وكلية التربية.

 


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