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بعد توقفه بسبب حادثة السطو.. كيم كردشيان تستأنف تصوير برنامجها

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الخميس 27-10-2016 14:52

استأنفت نجمة تلفزيون الواقع العالمية كيم كردشيان Kim Kardashian تصوير حلقات برنامج Keeping Up with the Kardashians بعد توقفه فترة قصيرة، بسبب تعرّضها لسطو مسلح في العاصمة الفرنسية باريس، في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال متحدث باسم "E!" في بيان له أمس الأربعاء، إنّ إنتاج البرنامج استؤنف بالكامل، وكردشيان تقوم بالتصوير مع أسرتها، إلا أنه لم يذكر تفاصيل أخرى بشأن محور أحدث موسم للبرنامج.

ومن جهة أخرى، شوهدت كردشيان (35 عاماً) في حفل موسيقي لزوجها كانيي ويست Kanye West مساء الثلاثاء في ولاية لوس أنجلوس، حسب ما ذكر موقع ET Online.

يشار إلى أنّ تصوير برنامج KUWTK الذي يعرض تفاصيل حياة عائلة كردشيان، توقف بعد أن تعرضت كيم لحادث سطو مسلح وسرقة مجوهرات قيمتها عشرة ملايين دولار داخل مقر إقامتها في باريس في الثالث من أكتوبر.

 

 

 

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