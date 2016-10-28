هل خرج سعد المجرد من السجن؟

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عبر حسابها الموثق بموقع انستقرام، صورة للنجم سعد المجرد معلقة عليها بالقول: "الف مبروك البراءة خويا لعزيز"، في إشارة منها الى إطلاق سراحه من قبل السلطات الفرنسية، التي اعتقلته مساء أمس بتهمة اغتصاب فتاة.

كما نشر الفنان المغربي حاتم عمور عبر حسابه على تويتر، تغريدة جاء فيها: "ألف مبروك سعد"، ما يعني ان النجم بات خارج القضبان.

وحتى الساعة، لم نعرف إذا كان المجرد قد خرج فيما ستستمر التحقيقات، أم أن القضية أقفلت.

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