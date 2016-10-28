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وثيقة تحدُّ من مصاريف الزواج بـ «أبو عريش»

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وثيقة تحدُّ من مصاريف الزواج بـ «أبو عريش» وثيقة تحدُّ من مصاريف الزواج بـ «أبو عريش»

مشايخ وعمد الأحياء بالمحافظة يوثقون الحد من تكاليف الزواج

اجتمع محافظ أبوعريش محمد بن ناصر بن لبدة بمشايخ وعمد الأحياء بالمحافظة للتوقيع على وثيقة تحديد المهور وتكاليف الزواج، استجابة لتوجيه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز - بحسب الأهالي، المرحبين بالفكرة. الوثيقة حددت المهر والتكاليف لا تتجاوز 60 الفا للبكر و30 الفا للثيب. ويكتفى بليلة فرح واحدة. على أن يكون وقت الفرح من صلاة المغرب إلى الساعة 12. والزام مأذوني الأنكحة وملاك قاعات الأفراح بما جاء في الوثيقة بعد اعتمادها من أمير المنطقة.

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