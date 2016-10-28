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تلوين الماضي بالمستقبل

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تلوين الماضي بالمستقبل تلوين الماضي بالمستقبل

تحولت واجهة أحد المنازل القديمة على طريق أبها ــ محافظة رجال ألمع إلى "لوحة تشكيلية " فحواها شعار رؤية 2030، لفتت أنظار العابرين الذين إستوقفتهم تلك الواجهة وماتحمله من ألوان زاهية لتوثيقها ونقلها عبر وسائل التواصل الحديثة.

وتعتبر تلك المنازل من أقدم البيوت الحجرية في رجال ألمع وذلك بقرية العارض بوادي العوص الذي يحتضن عقبة الصماء الرابطة مابين أبها ورجال ألمع. وبحسب حديث المصور الفوتوغرافي سلطان العسكري : "أوضح أن شقيقه قام بعمل تلك الرسومات من باب الهواية الفنية وذلك لإستنطاق جماليات الماضي بتلك الألوان ".

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