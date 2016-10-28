تجديد في الإشراف التربوي بمكة

يباشر 36 مشرفاً تربوياً جديداً بتعليم مكة الأحد مهام عملهم الجديد في الميدان التربوي بعد أن التحقوا بدورة المشرفين الجدد والتي استمرت لمدة أسبوعين.

وأكد ‏مساعد المدير العام للشؤون التعليمية الدكتور طلال الحربي على المشرفين التربويين الجدد مراقبة الله تعالى على أداء الأمانة الملقاة على عواتقهم، وأنهم أمام أمانة عظيمة فلابد من استشعار قيمة المسؤولية التي على عاتقنا وطلب رضا الله وقيادتنا الحكيمة التي تدعم التعليم في هذه البلاد المباركة مضيفاً بأن المشرف قدوة لابد أن يتصف ويتحلى بالعدل والوضوح والشفافية والصدق والاطلاع المستمر وتطوير الذات والاستفادة من الخبرات السابقة.

وحث الحربي خلال كلمته على تشجيع روح المبادرة ورفع المعنويات في الميدان التربوي متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العملية الجديدة.

جاء ذلك في اللقاء الختامي لدورة المشرفين التربويين الجدد والمنعقدة ببيت الطالب خلال الفترة 15 - 26/ 1 / 1438 بحضور مدير الإشراف التربوي عمر الأحمدي.

من جانبه أوضح المشرف المنسق على الدورة الأستاذ عمر مغربي أن عدد المتدربين بالدورة 36 مشرفاً جديداً من مكاتب التعليم والإدارات المختلفة التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، واستمرت الدورة لمدة أسبوعين.