جازان: إحباط تهريب أكثر من 226 كيلو جراماً من الحشيش

أوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي أن رجال حرس الحدود بمنطقة جازان تمكنوا أمس الأول، من إحباط محاولة تهريب كمية من مادة الحشيش المخدر، وذلك بعد الاشتباه بواسطة بحرية تم رصدها من خلال أنظمة المراقبة الإلكترونية أثناء دخولها للمياه السعودية في حدود مسؤوليات قطاع بيش، حيث تمت متابعتها وضبطها والقبض على ركابها وعددهم (3) ثلاثة أشخاص من الجنسية اليمنية وضبط 226 كيلو جراماً و700 جرام من الحشيش المخدر بحوزتهم.

وأشار العقيد الحربي إلى إحالة المقبوض عليهم والمضبوطات إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.