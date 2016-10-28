الصندوق الزراعي يمول مشروعات بـ 41.7 مليون ريال

عبدالرحمن الفضلي

أقر مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الصندوق المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي تمويل مشروعات زراعية في عدد من مناطق المملكة بقيمة 41775597 ريالا . جاء ذلك في تصريح لنائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي عقب اجتماع المجلس، مبينًا أن المشروعات تشمل تمويل مشروعات دواجن، وبيوت محمية مكيفة ومصنع تمور، في مناطق (الرياض- مكة المكرمة- القصيم- عسير)، وذلك عقب استيفاء الشروط النظامية التي ينص عليها نظام الصندوق .

وأفاد أن مجلس إدارة الصندوق الزراعي اطلع على عددٍ من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال ومن أبرزها تقرير الإنجاز لبرنامج التحول الاستراتيجي للصندوق، وتقرير الأداء العام للربع الثالث من العام المالي الحالي 2016م، واتخذ القرارات المناسبة.

وأشار إلى أن المجلس استعرض الدراسة المتعلقة بمستودعات التبريد ومدى الحاجة إلى تمويلها، مبينا أنه لأهمية مستودعات التبريد في منظومة عمليات التسويق الزراعي وما تمثله من أهمية لسلامة وجودة هذه المنتجات حتى وصولها إلى المستهلك تمت الموافقة على إعادة تمويل مستودعات التبريد للمنتجات الزراعية المحلية وفق شروط وضوابط الإقراض المتبعة.

ونوه مدير عام الصندوق على اهتمام الصندوق بتوجيهات مجلس الإدارة الساعية إلى أن يكون للقروض التي يقدمها الصندوق الأثر الإيجابي لتطوير وتنمية ذلك القطاع الحيوي، وبما يساهم في زيادة استثماراته، ليلعب دوراً رئيساً وهاماً يوفر من خلاله المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة.

ورفع شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده، وسمو ولي ولي عهده، على توجيهاتهم السديدة بدعم القطاع الزراعي في وطننا المعطاء والغالي.