أمير القصيم: توطين الاتصالات يفتح مجالاً واسعاً للعمل أمام الشباب

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة الاشرافية العليا لبرنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه بالقصيم، بجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بالوزير ومبادرة إطلاق أول برنامج للتوطين والتنمية الاجتماعية في منطقة القصيم من خلال توطين الاتصالات، والذي أسهم ولله الحمد في فتح مجالات جديدة لعمل الشباب في هذا القطاع. وأثنى سموه على التناغم في عمل القطاعات في المنطقة وتعاونها في إنجاح التوطين، والدور الذي يقوم به برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، من خلال التنسيق بين هذه القطاعات لتحقيق أهداف التوطين، مؤكداً أن مجال التقنية ليس بالمجال السهل، وأن قطاع الاتصالات أصبح محوراً رئيسياً من محاور التنمية في مختلف مجالاتها، وركيزة أساسية في قياس تطور الأمم وتقدمها، وأن توطين قطاع الاتصالات يعتبر من أهم المصادر المهمة لزيادة الدخل المحلي للشباب السعودي، من خلال إيجاد الوظائف وفرص العمل.

وأشار الأمير فيصل بن مشعل إلى أن قرار التوطين في قطاع الاتصالات جاء ليفتح مجالاً واسعاً أمام شباب وشابات الوطن لخوض غمار العمل بمثل هذه المهن، وذلك بعد تهيئتهم من خلال الدورات التدريبية المقدمة لهم في مجالات الصيانة وغيرها، ليكونوا أدوات فاعلة في بناء الوطن ونهضته، من خلال العمل في هذا المجال الواعد، وأن يستفيدوا من خيرات الوطن عن غيرهم من الجنسيات الأخرى الوافدة.

ودعا سموه الشباب إلى الاستفادة من هذه البرامج التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ليكونوا مؤهلين للعمل في القطاع الخاص أو يكونوا ريادين في هذا المجال، مطالباً إياهم بالجدية والالتزام وأن يكونوا واجهة مشرفة لأبناء الوطن، مؤكداً على ضرورة تكثيف مثل هذه البرامج والدورات لتشمل جميع المحافظات وكذلك الفتيات، منوهاً بما تقدمه الدولة حفظها الله لكل ما يلزم لتوظيف الشباب من خلال البرامج التدريبية أو الدعم المالي لهم خلال التوظيف أو دعم مشروعاتهم الريادية.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها سموه لمتدربي دورات البرامج التدريبية المقدمة للشباب في صيانة الجوال المتقدمة، والمقامة في الكلية التقنية بمدينة بريدة، والتي تأتي ضمن جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في توطين قطاع الاتصالات بالمنطقة. واطلع سموه على الآلية المقدمة في الدورات للمتدربين من الشباب السعودي، والتي استفاد منها 3214 متدربا ومتدربة، من خلال الدورات التي تنفذها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أو من خلال برنامج دروب الالكتروني، حيث تم تدريب 812 متدربا ومتدربة في مهارات خدمة العملاء، و1523 متدربا في أساسيات صيانة الجوال، و804 متدربين ومتدربات في مهارات إدارة المبيعات، و75 متدربا في صيانة الجوال المتقدمة، فضلاً عن دعم 140 من رواد الاعمال بمبالغ تجاوزت 15 مليون ريال بدعم كامل من البنك السعودي للتسليف والادخار.

جولة الأمير فيصل بن مشعل لمتدربي صيانة الجوال المتقدمة