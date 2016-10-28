.. ويستقبل مجلس إدارة تحفيظ رياض الخبراء ومدير «واس»

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة أمس، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة رياض الخبراء رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم الشيخ عبدالله المحيسن، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة، بمناسبة ترشيح مجلس إدارة الجمعية بدورته الجديدة لمدة أربع سنوات.

واستمع سموه خلال الاستقبال إلى شرح عن جهود الجمعية وخطة المجلس الجديد، وإنجازات الجمعية في الأنشطة المختلفة.

وثمن سموه جهود الجمعية طيلة مسيرتها في خدمة القرآن الكريم وأهله، من خلال حلق التحفيظ والدور النسائية والمسابقات القرآنية، شاكراً للمشايخ والمعلمين القائمين على هذه الشعيرة العظيمة، ولكل من أسهم في حلقات الذكر والأعمال الخيرية، سائلاً الله تعالى أن ينفع بهم.

من جانبه، عبر رئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة رياض الخبراء، وأعضاء المجلس، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسموه الكريم على هذا اللقاء، والاستنارة بتوجيهات وإرشادات سموه.

من ناحية أخرى، التقى أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر ديوان الإمارة أمس، مدير مكتب وكالة الأنباء السعودية بمنطقة القصيم إبراهيم المجحدي بمناسبة تكليفه بإدارة المكتب.

ورحب سموه به متمنياً له التوفيق، والإسهام في تطوير عمل وكالة الأنباء السعودية بالمنطقة لترتقي إلى الجهود الرائعة التي تبذلها، بمتابعة وزير الثقافة والإعلام ورئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية، اللذين يسهمان في تذليل الصعاب التي تحول دون تطوير العمل. من جانبه، رفع المجحدي شكره لسمو أمير المنطقة على توجيهاته النيرة ومتابعته الدائمة، مؤكداً أن توجيهات سموه ستكون نبراساً له ولزملائه لتحقيق الأهداف المنشودة.

.. ويلتقي المجحدي مدير «واس» المعين بالمنطقة