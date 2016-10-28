أمير القصيم يفتتح مسجد الشيخ عبدالعزيز السديس بالبكيرية ويشرف حفل عائلة السديس ويدشن جائزة العائلة.. اليوم

الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم

يشرّف صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، مساء اليوم الجمعة حفل أسرة السديس، وسيفتتح سموه خلال الزيارة مسجد الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله السديس ويدشن جائزة معالي الرئيس العام لشؤون الحرمين د. عبدالرحمن السديس، خلال حفل عائلة السديس السنوي وذلك في قاعة نجد للاحتفالات بالمحافظة.

من جانبه عبرّ معالي الرئيس العام لشؤون الحرمين د. عبدالرحمن السديس، عن عظيم شكره وتقديره وامتنانه لسمو أمير منطقة القصيم على تشريفه حفل أسرة السديس، والاهتمام الدائم الذي تلقاه البكيرية من قبل سمو أمير منطقة القصيم بما يخدم أبناء المنطقة بشكل عام، سائلاً الله تعالى أن يحفظ للبلاد أمنها وأمانها بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وولي ولي العهد.

كما عبّر محافظ البكيرية المهندس صالح الخليفة عن سعادته بزيارة سمو أمير منطقة القصيم معتبراً أن هذه الزيارة أكبر داعم لكل إنجاز ومشروع تشهده المنطقة بشكل عام شاكراً لسموه الكريم الحضور والتشريف.

وأعرب الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالكريم السديس محافظ البدائع عن شكره وتقديره لأمير القصيم على اهتمامه وزيارة ومشاركة حفل العائلة.

الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

عبدالرحمن بن عبدالكريم السديس

محافظ البكيرية م. صالح الخليفة