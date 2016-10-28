أسرة السديس تثمن زيارة أمير منطقة القصيم لحفل أسرتهم

الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

عبَّر عدد من أبناء أسرة السديس عن اعتزازهم وسعادتهم البالغة بتشريف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم لحفل أسرتهم وافتتاح مسجد الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله السديس وتدشين جائزة معالي الرئيس العام لشؤون الحرمين وأكدوا أن هذه الزيارة الميمونة محل تقدير كل فرد بالأسرة خاصة والمحافظة عامة.

ففي هذه المناسبة تحدث الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وقال إن هذه الزيارة كغيرها من زيارات سموه الكريم بالمنطقة، يسبقها خير ويعقبها خير بإذن الله، وإن اهتمام سمو أمير المنطقة ومتابعة زياراته للمحافظات والمراكز يفرض الترحيب من الأعماق.

وتحدث الشيخ عبدالله بن محمد السديس وقال: نشكر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز على هذه الزيارة. ويغمرنا شعور عارم بالسعادة والامتنان.

ثم تحدث الاستاذ عبدالرحمن بن محمد السديس وقال: تمثل هذه الزيارة الكريمة من سمو أمير منطقة القصيم حفظه الله تأكيداً على ما يحظى به المواطن من اهتمام من قبل ولاة الأمر في هذه البلاد واهتمامه ببيوت الله وتشجيعا لإخوانه وأبنائه المواطنين.

كما قال اللواء صالح بن إبراهيم السديس إنه سعيد جدا بزيارة سموه الكريم وتشريفه حفل الأسرة وكذلك لما فيه من الاهتمام الكبير بالمساجد والتشجيع المستمر لأبنائه وتسليم الجائزة بنفسه وهذا عمل يشكر عليه ويقدر من سموه.

كما قال الأستاذ علي بن عبدالعزيز السديس ان زيارة سموه لافتتاح مسجد الشيخ عبدالعزيز السديس ورعايته جائزة معالي الرئيس العام لشؤون الحرمين ما هي الا زيارة يستحق سموه من خلالها كل الشكر والتقدير والثناء على اهتمامه الكبير.

وقال الأستاذ اللواء عبدالله بن محمد السديس انه يثمن زيارة سموه لحفلهم واهتمامه بالمشروعات والجوائز الخيرية وهذا غير مستغرب من سموه الكريم الذي دائما هو سباق للخير وتشجيعه.

وقال الدكتور عبدالرحمن بن علي السديس ان زيارة أمير القصيم وافتتاحه مسجد السديس ورعايته الجائزة ما هي إلا دليل على دعم سموه اللامحدود لمشروعات الخير سائلا الله ان يجعل هذا في موازين حسناته.

وعبر الأستاذ عبدالله بن عبدالعزيز السديس قائلا: ان من دواعي سرورنا هذه الزيارة الطيبة لأسرتنا والتي تنم عن رعاية كريمة من سموه واهتمامه ببيوت الله والتشجيع على جوائز الخير فشكرا من القلب لأميرنا المحبوب.

وقال اللواء سليمان بن محمد السديس: هذه الزيارة الطيبة أسعدتنا كثيرا شاكرا لسموه الكريم اهتمامه ومتمنياً التوفيق له.

وتحدث اللواء محمد بن عبدالرحمن السديس: نشكر سمو أمير منطقة القصيم على هذه الزيارة والرعاية غير المستغربه فهو الداعم الأول لأهل المحافظة وجزاه الله عنا خير الجزاء.

وقال الدكتور أحمد بن صالح السديس: إن زيارة سمو أمير القصيم وافتتاحه المسجد ورعياته جائزة الأسرة أبهجتنا لحرص سموه على دعم كل ما هو خير وتواصله الدائم مع المواطنين وله منا كل الشكر.

وقال الأستاذ صالح بن عبدالرحمن السديس :إن هذه الزيارة برهنت أن سموه الكريم شديد الحرص على دعم مشروعات الخير والعناية ببيوت الله والحث والتشجيع لكل من يفعل الخير فبارك الله من يدعم ويجزى سموه خير الجزاء.

الشيخ عبدالله بن محمد السديس

عبدالرحمن بن محمد السديس

اللواء صالح بن إبراهيم السديس

علي بن عبدالعزيز السديس

اللواء عبدالله بن محمد السديس

د. عبدالرحمن بن علي السديس

عبدالله بن عبدالعزيز السديس

اللواء سليمان بن محمد السديس

اللواء محمد بن عبدالرحمن السديس

د. أحمد بن صالح السديس

صالح بن عبدالرحمن السديس