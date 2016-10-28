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خادم الحرمين يستقبل وزير الخزانة الأميركية

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في مكتبه بقصر اليمامة أمس، وزير الخزانة الأميركي جاكوب ليو، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال، التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى بحث مجالات التعاون الاقتصادي والمالي بين المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية.

حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. مساعد بن محمد العيبان، ووزير المالية د. إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالإنابة د. عصام بن سعد بن سعيد، ووزير الدولة للشؤون الخارجية د. نزار بن عبيد مدني، والسفير الأميركي لدى المملكة جوزيف ويستفول، وعدد من المسؤولين.

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لجانبان أكدا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين

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الملك سلمان وجاكوب بحثا مجالات التعاون الاقتصادي والمالي

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د. العيبان، د. العساف، د. ابن سعيد، د. مدني

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