الداخلية: استهداف الشهيدين صهلولي والسبيعي له علاقة بجرائم مماثلة

أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها أمس الخميس، عن آخر مستجدات التحقيق في قضية استشهاد الجندي أول حسن بن جبار صهلولي، والجندي مفرح بن فالح السبيعي من منسوبي أمن المنشآت، نتيجة تعرضهما لإطلاق نار كثيف من مصدر مجهول بعد أداء واجباتهما الأمنية اليومية، وتوقفهما بسيارة خاصة عند أحد المواقع التجارية في شارع الملك سعود بحي الضباب في مدينة الدمام.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن الفحوص الفنية أثبتت ارتباط هذه الجريمة بجريمة استهداف الحراسات الخارجية بشرطة محافظة القطيف التي وقعت عند الساعة 2.45 بعد منتصف ليلة يوم الثلاثاء 13 ذي القعدة الماضي، عندما تعرضت الحراسة الخارجية لشرطة محافظة القطيف لإطلاق نار كثيف من سيارة كان يستقلها أربعة أشخاص ملثمون، مما نتج عنه إصابة الجندي أول عبدالسلام برجس صياح العنزي واستشهاده قبل وصوله إلى المستشفى، وارتباطها بجريمة استهداف دورية أمنية وهي تؤدي مهامها في حي الخضرية بمدينة الدمام عند الساعة 11 من مساء يوم السبت 16 ذي الحجة المنصرم، عندما تعرضت دورية أمن وهي تؤدي مهامها بحي الخضرية بمدينة الدمام لإطلاق نار من مصدر مجهول مما نتج عنه إصابة طاقمها رئيس الرقباء موسى علي محمد القبي، وزميله الجندي أول نواف محماس ضيف الله العتيبي وانتقالهما إلى رحمة الله تعالى أثناء نقلهما إلى المستشفى.

بالإضافة إلى ارتباط الجريمة بجرائم سطو مسلح على سيارات نقل أموال في محافظة القطيف التي كان منها الحادث الذي وقع عند الساعة 10.30 صباح يوم الأحد الموافق 18 ذي القعدة الماضي، عندما تعرض ثلاثة من موظفي شركة لنقل الأموال لإطلاق النار من قبل شخصين مسلحين وإصابة اثنين منهم والاستيلاء على الأموال التي بحوزتهم أثناء قيامهم بتغذية جهاز الصراف الآلي ببلدة النابية بمحافظة القطيف.

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها المذكور أن التحقيقات في هذه الجريمة الإرهابية لا تزال جارية، وأنه سيتم الإعلان عما يتم التوصل إليه من نتائج لاحقاً.