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العساف لـ«الرياض»: الرفع لقادة دول المجلس بمشروع القيمة المضافة خلال أيام

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العساف لـ«الرياض»: الرفع لقادة دول المجلس بمشروع القيمة المضافة خلال أيام العساف لـ«الرياض»: الرفع لقادة دول المجلس بمشروع القيمة المضافة خلال أيام

قال وزير المالية إبراهيم العساف لـ"الرياض" إنه سيتم رفع مشروع ضريبة القيمة المضافة بين دول المجلس، خلال أيام قليلة؛ حيث سيتم وضع المشروع أمام قادة دول المجلس في القمة المقبلة لمناقشتها، كما أن القيمة المضافة المزمع تنفيذها بين دول المجلس ستدخل حيز التنفيذ مطلع عام ٢٠١٨. وأكد العساف على هامش اجتماع وزراء المالية الخليجيين للصحافيين على تثبيت سعر صرف الريال، وعدم وجود أي نوايا لتخفيضه، لافتا في ذات السياق إلى أن ضريبة القيمة المضافة عامة على كافة السلع وسيكون لها بعض الاستثناءات، كما أن نسبة القيمة ستكون موحدة بين دول المجلس.

وتابع وزير المالية مؤكد أنه لا نية لفرض أي ضريبة على دخل الفرد، ولم يناقش هذا الموضوع بتاتا، مشيرا إلى أن الوزراء الخليجيين تطرقوا لقانون جاستا، وهو يبحث حاليا على مستوى عال بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية، كما أن الرئيس الأميركي وكبار المسؤولين صرحوا بمعارضتهم لهذا القانون؛ لأنه يضر بمصالحهم بالدرجة الأولى.

وقال: ناقش وزراء مالية الخليج عددا من المواضيع المهمة، منها موضوع اتفاقية ضريبة القيمة المضافة، وكذلك الضرائب الانتقائية، وسوف نستكمل إنهاء الاتفاقية خلال الأيام القليلة المقبلة، إلى جانب بحث عدد من المواضيع الأخرى التي تتعلق بالتكامل الاقتصادي بدول المجلس. كما تم بحث جانب محاضر اللجان المختلفة، ولجنة الاتحاد الجمركي ومحافظي البنوك المركزية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وسيتم الرفع بالنتائج لقادة دول مجلس التعاون.

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