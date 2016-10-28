إيران تتحطم تحت أقدام «الأخضر»

حجَز المنتخب السعودي "شباب" مكانه في نهائي كأس آسيا "19 عام" لأول مرّة منذ العام 1992 م، بعدما أطاح بنظيره الإيراني في مهرجان أهداف أمس الخميس بالدور نصف النهائي لنسخة 2016 م بلغت 11 هدف ستّة منها كانت لصالح "الأخضر"، ساهم القائد ولاعب الوسط سامي النجعي في خمسة منها، بداها عند الدقيقة "18" من علامة الجزاء، قبل أن يمرّر كرة الهدف الثاني للاعب الوسط الآخر أيمن الخليف الذي ضاعف النتيجة بعدما وضع الكرة بين أقدام الحارس الإيراني "42"، ومع انقضاء الوقت الأصلي ولعب الوقت بدل الضائع من الشوط الأول قلص المنتخب الإيراني النتيجة عن طريق رضا جعفلي "45+"، لكنّ الرد السعودي كان سريعاً، فلم يُكمل دقيقة حتى وضع المهاجم عبدالرحمن اليامي بصمته بتسجيل الهدف الثالث "+45"، إلا أنّ المنتخب الإيراني أبى إلا أن يُنهي الشوط بفارق هدف، بعدما استغل عريف آغاسي دربكة دفاعية، بإضافة الهدف الثاني "د+45"، أعلن معها الحكم الصيني في مونغ نهاية الشوط الأول.

ومع مرور خمس دقائق من انطلاق الشوط الثاني، ومن مجهود رائع لليامي الذي تلاعب بالدفاعات الإيرانية ليهدي الكرة للنجعي الذي وضع بصمته على الهدف الرابع "د51"، قبل أن يُعيد رضا شيكاري المنتخب الإيراني للمباراة مرّة أخرى بهدف ثالث "61"، لكن الردّ أتى سريعاً بعد أن تناقل لاعبو "الأخضر" بالقميص "الأبيض" كرات رائعة اختتمها أيمن الخليف بتمريرة مميزة لليامي الذي تمكن من تسجيل الهدف الخامس "64"، ولم يتوقف مهرجان الأهداف عند هذا الحدّ، فتمكنت إيران من تسجيل الهدف الرابع بواسطة مهدي مهديخاني "75"، هدف لم تدُم فرحته إلا دقيقة واحدة حتى بصم اليامي على "الهاتريك"، وعاد ليقتل الآمال الإيرانية مرّة أخرى بهدف سادس بعد مجهود رائع "76"، قبل أن يُختتم مسلسل التهديف للمباراة بهدف إيراني خامس سجله كارامولاتشب "83".

ويعدّ هذا التأهل الثالث للمنتخب السعودي الشاب للمباراة النهائية في تاريخ البطولة، بعد أعوام 1986م ضد البحرين، و1992م ضد كوريا الجنوبية، وتمكن فيها جميعها من إحراز اللقب.

من جهة اخرى تأهلت اليابان إلى نهائي البطولة الذي سيقام بعد غدٍ الأحد على الملعب الوطني بالعاصمة البحرينية المنامة عند الخامسة والنصف عصراً بعد فوزها على فيتنام بنتيجة 3 - صفر.

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