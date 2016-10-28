وزيرا "الخارجية والتنمية المحلية" يعودان للقاهرة بعد حضور مؤتمر الشباب

وصل منذ قليل، مطار القاهرة الدولى، سامح شكرى، وزير الخارجية، والدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، قادمين من شرم الشيخ بعد المشاركة فى مؤتمر الشباب الذى أقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأقيم المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى ختام عام الشباب المصرى، الذى يعد ملتقى للحوار المباشر بين الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة مع مجموعة من الشباب المصرى الواعد، الذى يطمح فى مستقبل أفضل لوطنه من خلال الرؤية والتخطيط والحوار البناء.

وانطلق المؤتمر الوطنى للشباب، الثلاثاء الماضى، واستمر لمدة ثلاثة أيام لينتهى مساء الخميس فى مدينة شرم الشيخ، ويعد هذا الحدث قناة اتصال حقيقية وفعالة بين الحكومة المصرية والشباب الواعد من جميع أنحاء الجمهورية الذين يعبرون بصدق وإخلاص عن شباب الجامعات والقوى السياسية والإعلاميين والأحزاب وشباب الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة.