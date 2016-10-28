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قطع الكهرباء عن قرية العنانية والمنطقة المركزية بدمياط الجديدة السبت والأحد

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قطع الكهرباء عن قرية العنانية والمنطقة المركزية بدمياط الجديدة السبت والأحد قطع الكهرباء عن قرية العنانية والمنطقة المركزية بدمياط الجديدة السبت والأحد

>دمياط - عبده عبد البارى

أعلنت شركة كهرباء دمياط عن قطع التيار الكهربائى عن قرية العنانية التابعة لمركز دمياط وتوابعها يومى السبت والأحد المقبلين.

 

وقالت الشركة فى بيان لها، الخميس، إنه سيتم قطع الكهرباء من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصرا بسبب أعمال الصيانة الدورية لمغذى العنانية من محطة محولات شرق دمياط كما سيتم زرع أعمدة وأبراج وشد وصلات كهربائية.

كما أعلنت، أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن المنطقة المركزية يوم السبت المقبل لإجراء أعمال الصيانة الدورية المبرمجة لضمان جودة واستمرارية التيار.

وأضافت الشركة فى بيانها أن فترة الانقطاع تبد أمن الساعة 9 صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا أو فور انتهاء العمل من الصيانة.

 

 


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