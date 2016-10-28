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ضبط 2 طن سكر داخل مصنع قبل بيعها بالسوق السوداء فى السلام

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ضبط 2 طن سكر داخل مصنع قبل بيعها بالسوق السوداء فى السلام ضبط 2 طن سكر داخل مصنع قبل بيعها بالسوق السوداء فى السلام

>كتب عبد الرحمن سيد

ألقت مباحث والتجارة الداخلية بالقاهرة القبض على صاحب مصنع لتخزينه 2 طن سكر، استعدادا لبيعها فى السوق السوداء بالسلام، وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لمباحث التموين والتجارة، مفادها قيام صاحب مصنع للحلويات بتجميع و تخزين كميات كبيرة من السلع التموينية المدعمة من قبل الدولة بهدف طرحها للبيع فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى.

وقامت اليوم مجموعة عمل من ضباط الإدارة بمداهمة المصنع المتحرى عنه، وأسفر ذلك عن ضبط صاحبه وبحوزته 2 طن و 220 كيلو سكر، قام بتجميعها تمهيداً لبيعها فى السوق السوداء.


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مصر 365

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