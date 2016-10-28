الأحد.. ندوة للقومى للمرأة بدمياط استعدادا لانتخابات المحليات

يعقد فرع المجلس القومى للمرأة بدمياط الأحد ندوة بعنوان انزل شارك فى المحليات بقاعة الاجتماعات بنادى المعلمين بحضور الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط.

> وتأتى تلك الندوة فى إطار سلسلة الندوات التى ينظمها المجلس استعدادا لانتخابات المحليات سعيا للوصول لقاعدة كبيرة من السيدات للمشاركة فى انتخابات المحليات، خاصة فى ظل ما أقره الدستور بحق المرأة فى ربع المجالس المحلية أى ما يقدر بحوالى 13500 مقعد مخصص للمرأة.

> و تستهدف الندوة نشر التوعية بأهمية المشاركة وخلق قاعدة كبيرة من السيدات لديها رغبة فى المشاركة فى العمل السياسى، وتغيير الثقافة السلبية عن المشاركة السياسية المرأة.